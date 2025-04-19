По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки повітряних цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 19 квітня агресор здійснив удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

Відповідно до попередніх даних, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника. Ідеться про 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

Зокрема, ворог запускав:

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску – Крим);

2 протикорабельні ракети "Онікс" (район пуску – Крим);

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків – Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – Крим).

Повітряний напад ворожих сил відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах вказали, що 36 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждало декілька регіонів України. Зокрема, під прицілом окупантів опинилася Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.