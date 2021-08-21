Россия обещала отомстить, но нас это не остановит, – Кулеба прокомментировал санкции Кремля

Россия ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов, среди них оказался и глава МИД Дмитрий Кулеба. Но, похоже, он не очень расстроился из-за этого.

Более того, украинский министр подчеркнул, что санкции Кремля его не остановят.

Важно Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины, – Данилов о введении санкций Россией

Глава МИД Украины объяснил санкции желанием Москвы отомстить за Крымскую платформу.

Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина,

– подчеркнул Кулеба.

Что известно о Крымской платформе

Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации украинского Крыма. Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.

Первый саммит платформы проведут накануне Дня Независимости, 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.

Участие в саммите примут более 40 государств. В дальнейшем Крымская платформа будет действовать постоянно, ее офис будет в Киеве.

Последние санкции России: главное

Говорится об экономических санкциях, которые Россия накануне ввела против 73 украинцев. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также украинские политики. Кроме Кулебы и Данилова в санкционном списке оказались:

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.

Советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

И даже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".