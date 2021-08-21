Россия обещала отомстить, но нас это не остановит, – Кулеба прокомментировал санкции Кремля

21 августа 2021 , 11:36
Читати новину українською

Источник:

твитер Дмитрия Кулебы

Россия ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов, среди них оказался и глава МИД Дмитрий Кулеба. Но, похоже, он не очень расстроился из-за этого.

Более того, украинский министр подчеркнул, что санкции Кремля его не остановят.

Важно Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины, – Данилов о введении санкций Россией

Глава МИД Украины объяснил санкции желанием Москвы отомстить за Крымскую платформу.

Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина,
– подчеркнул Кулеба.

Что известно о Крымской платформе

Последние санкции России: главное

Говорится об экономических санкциях, которые Россия накануне ввела против 73 украинцев. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также украинские политики. Кроме Кулебы и Данилова в санкционном списке оказались:

  • Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.
  • Советник министра энергетики Елена Зеркаль.
  • Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
  • И даже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".

Автор: Альона Захарова