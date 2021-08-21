Россия обещала отомстить, но нас это не остановит, – Кулеба прокомментировал санкции Кремля
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Россия ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов, среди них оказался и глава МИД Дмитрий Кулеба. Но, похоже, он не очень расстроился из-за этого.
Более того, украинский министр подчеркнул, что санкции Кремля его не остановят.
Важно Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины, – Данилов о введении санкций Россией
Глава МИД Украины объяснил санкции желанием Москвы отомстить за Крымскую платформу.
Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым – это Украина,
– подчеркнул Кулеба.
Что известно о Крымской платформе
- Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации украинского Крыма. Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Первый саммит платформы проведут накануне Дня Независимости, 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Участие в саммите примут более 40 государств. В дальнейшем Крымская платформа будет действовать постоянно, ее офис будет в Киеве.
Последние санкции России: главное
Говорится об экономических санкциях, которые Россия накануне ввела против 73 украинцев. В список попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также украинские политики. Кроме Кулебы и Данилова в санкционном списке оказались:
- Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров.
- Советник министра энергетики Елена Зеркаль.
- Бывший "слуга" и депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
- И даже уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.
В прошлый раз список расширяли в декабре 2020 года. Тогда его пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и еще несколько депутатов из "Слуги народа".