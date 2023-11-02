Однако Россия пытается обойти санкции, чтобы получать от других стран компоненты для оружия. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Россия осуществляет серый импорт

Сергей Жирнов отметил, что Россия производит серый импорт западной электроники для своего вооружения. В этом ей помогают третьи страны, в частности, с Центральной Азии.

К сожалению, продолжается подтверждение того, что Россия производит серый импорт западной электроники. Даже сейчас, когда было принято уже 11 пакетов санкций, когда его не должно было быть в России. Но она все равно находится на вооружении России, в российских ракетах,

– сказал он.

Как вспомнил экс-агент КГБ, в Нью-Йорке задержали 4 человека, которые занимались серым экспортом из США запрещенных электронных компонентов в Россию. Запад пытается с этим бороться.

Жирнов об обходе санкций Россией: смотрите видео

Какие страны помогают завозить россиянам компоненты