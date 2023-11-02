Однако Россия пытается обойти санкции, чтобы получать от других стран компоненты для оружия. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Россия осуществляет серый импорт
Сергей Жирнов отметил, что Россия производит серый импорт западной электроники для своего вооружения. В этом ей помогают третьи страны, в частности, с Центральной Азии.
К сожалению, продолжается подтверждение того, что Россия производит серый импорт западной электроники. Даже сейчас, когда было принято уже 11 пакетов санкций, когда его не должно было быть в России. Но она все равно находится на вооружении России, в российских ракетах,
– сказал он.
Как вспомнил экс-агент КГБ, в Нью-Йорке задержали 4 человека, которые занимались серым экспортом из США запрещенных электронных компонентов в Россию. Запад пытается с этим бороться.
Жирнов об обходе санкций Россией: смотрите видео
Какие страны помогают завозить россиянам компоненты
- Представитель ГУР МО Андрей Черняк рассказал, что России помогают завозить компоненты "в серую" страны, которые не поддержали санкции Запада. Враг регистрирует фирмы-прокладки, которые совершают покупку условных микрочипов в странах Запада. Впоследствии их отправляют на объекты российского ВПК.
- В большинстве своем такие действия выполняют страны Азии, в частности, Китай. Есть целый ряд компаний в КНР, которые помогают России получить западные микрочипы. Пекин предоставляет для Москвы технологии двойного назначения, хотя декларативно и политически занимает нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Также многие компоненты оккупанты получили от Ирана.
- Представитель украинской разведки отметил, что также есть несколько государств, в которых россияне регистрируют подставные компании. Речь идет о Пакистане, Казахстане, Армении и ОАЭ.