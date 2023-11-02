Однак Росія намагається обійти санкції, щоб отримувати від інших країн компоненти для зброї. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Росія здійснює сірий імпорт

Сергій Жирнов зазначив, що Росія здійснює сірий імпорт західної електроніки для свого озброєння. У цьому їй допомагають треті країни, зокрема, з Центральної Азії.

На жаль, продовжується підтвердження того, що Росія здійснює сірий імпорт західної електроніки. Навіть зараз, коли було прийнято вже 11 пакетів санкцій, коли її не повинно було бути у Росії. Але вона все одно перебуває на озброєнні Росії, у російських ракетах,

– сказав він.

Як пригадав ексагент КДБ, у Нью-Йорку затримали 4 особи, які займались сірим експортом зі США заборонених електронних компонентів у Росію. Захід намагається з цим боротися.

Жирнов про обхід санкцій Росією: дивіться відео

Які країни допомагають завозити росіянам компоненти