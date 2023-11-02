Однак Росія намагається обійти санкції, щоб отримувати від інших країн компоненти для зброї. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Росія здійснює сірий імпорт
Сергій Жирнов зазначив, що Росія здійснює сірий імпорт західної електроніки для свого озброєння. У цьому їй допомагають треті країни, зокрема, з Центральної Азії.
На жаль, продовжується підтвердження того, що Росія здійснює сірий імпорт західної електроніки. Навіть зараз, коли було прийнято вже 11 пакетів санкцій, коли її не повинно було бути у Росії. Але вона все одно перебуває на озброєнні Росії, у російських ракетах,
– сказав він.
Як пригадав ексагент КДБ, у Нью-Йорку затримали 4 особи, які займались сірим експортом зі США заборонених електронних компонентів у Росію. Захід намагається з цим боротися.
Жирнов про обхід санкцій Росією: дивіться відео
Які країни допомагають завозити росіянам компоненти
- Представник ГУР МО Андрій Черняк розповів, що Росії допомагають завозити компоненти "в сіру" країни, які не підтримали санкції Заходу. Ворог реєструє фірми-прокладки, які здійснюють покупку умовних мікрочипів у країнах Заходу. Згодом їх відправляють на об'єкти російського ВПК.
- Здебільшого такі дії виконують країни Азії, зокрема, Китай. Є ціла низка фірм у КНР, які допомагають Росії отримати західні мікрочипи. Пекін надає для Москви технології подвійного призначення, хоча декларативно й політично займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Також багато компонентів окупанти отримали від Ірану.
- Представник української розвідки зазначив, що також є кілька держав, в яких росіяни реєструють підставні компанії. Мовиться про Пакистан, Казахстан, Вірменію та ОАЕ.