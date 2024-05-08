Россия в обход санкций закупила оборудования для самолетов на 500 миллионов долларов, – ISW

России удается успешно обходить международные санкции. С 2022 года россияне закупили из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военной, на сумму почти $500 миллионов.

Российский производитель военных и гражданских самолетов "Иркут", который прошлым летом переименовался в "Яковлев", успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года. Аналитики Института изучения войны сообщают, что этот производитель входит в российский государственный оборонный конгломерат "Ростех".

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Обход санкций

Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти $500 млн.

По информации The Moscow Times, "Яковлев" в основном приобретал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов за рубежом,

– добавляют аналитики.

В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.

Военное оборудование за рубежом в 2021-2023 годах также выкупали "НПО Машиностроение", что производит ракеты, и НПП "Автоматизированные измерительные комплексы", что производит измерительное оборудование и системы навигации.

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