Россия в обход санкций закупила оборудования для самолетов на 500 миллионов долларов, – ISW
Источник:ISW
России удается успешно обходить международные санкции. С 2022 года россияне закупили из-за рубежа компонентов для авиатехники, в том числе военной, на сумму почти $500 миллионов.
Российский производитель военных и гражданских самолетов "Иркут", который прошлым летом переименовался в "Яковлев", успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года. Аналитики Института изучения войны сообщают, что этот производитель входит в российский государственный оборонный конгломерат "Ростех".
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Обход санкций
Российское издание The Moscow Times сообщило, что "Яковлев", который производит истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, с 2022 года закупил за рубежом военного оборудования на сумму почти $500 млн.
По информации The Moscow Times, "Яковлев" в основном приобретал компоненты для радиолокационного оборудования и программируемые контроллеры для военных самолетов за рубежом,
– добавляют аналитики.
В частности, Россия отправила самолеты Як-130 в Иран в сентябре 2023 года.
Военное оборудование за рубежом в 2021-2023 годах также выкупали "НПО Машиностроение", что производит ракеты, и НПП "Автоматизированные измерительные комплексы", что производит измерительное оборудование и системы навигации.
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