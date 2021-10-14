Россия обиделась на совместное заявление Украины и ЕС, в котором ее назвали агрессором
Источник:Интерфакс-Украина
В Кремле не на шутку возмутились совместным заявлением Украины и ЕС о том, что Россия является стороной конфликта на Донбассе как страна-агрессор. Там цинично подчеркнули, что это "серьезно противоречит истине".
Позицию России озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что в совместном заявлении Украины и ЕС Россию прямо назвали агрессором.
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Также Лавров пожаловался, что от России требуют выполнения минских договоренностей в "очень грубых безапелляционных тонах".
Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленными заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами минских договоренностей,
– подчеркнул Лавров.
Совместное заявление по итогам саммита Украина – ЕС
Источник: Офис Президента
В заявлении политики подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.
Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года,
– говорится в совместном заявлении.
Также в ЕС добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и приветствовали создание международной Крымской платформы.
Свои подписи под заявлением поставили:
- Президент Украины Владимир Зеленский,
- президент Европейского Совета Шарль Мишель,
- президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Лавров о встрече в нормандском формате
По мнению главы МИД России, для возобновления контактов "нормандской четверки" необходимо обеспечить выполнение предварительных решений, принятых в этом формате.
Меня, конечно, немножко удивило, что с такой настойчивостью наши западные коллеги продвигают восстановление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений,
сказал он.
В то же время Лавров "забыл", что именно пророссийские боевики нарушают достигнутые ранее договоренности и регулярно срывают режим тишины.К примеру, накануне Дня защитника оккупанты на Донбассе аж 10 раз нарушили режим тишины. Чтобы прекратить обстрелы, украинские воины открывали ответный огонь. Один военный получил ранение. Его госпитализировали. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное.