Дело не в Майдане и не в "обстрелах Донбасса": чего на самом деле хочет Путин от Украины
30 июня 2022 , 11:52Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
Оккупационная администрация Севастополя лишила Леонида Кучму звания почетного гражданина города.
Его имя стерли с мраморной доски. Оказывается, Кучма теперь тоже "нацист".
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Объятия с Путиным и договор о дружбе
Насколько я помню, в бытность своего президентства он даже у российских политологов считался пророссийским. Большой договор о дружбе с Россией подписывал. Обнимался с Путиным на разных саммитах.
Но теперь задним числом объявили "нацистом уже" и его. Что в очередной раз подтверждает – дело не в Майдане, не в "обстрелах Донбасса".
Важно Как Украина может защититься от российских ракет
Россия хочет уничтожить УкраинуПросто сам факт существования независимой Украины, даже во главе с Кучмой и Януковичем, для упоротых российских имперцев невыносим. Национальная идея России – это уничтожение Украины и украинцев.
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