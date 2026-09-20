В воскресенье, 20 сентября, Украина нанесла удар по важному стратегическому объекту в Москве. Россия начала угрожать усилить обстрелы украинских городов.

Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора. В то же время, они не сказали, что той же ночью сами били по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины.

Что говорят в России?

Силы обороны в ночь на 20 сентября нанесли удар по Московскому НПЗ. Украинские защитники сумели поразить объект при работе хваленого "московского ПВО".

В России связали украинскую атаку на предприятие, обеспечивающее горючим окупантов, с их псевдовыборами. Оборонное ведомство страны-агрессоры заявило, что Украина пыталась сорвать "демократическое волеизъявление граждан России на выборах в Государственную Думу". Однако они не уточнили, что их страной уже более 26 лет руководит один человек, а в парламенте все это время власть удерживает одна партия.

На спутниковых снимках, опубликованных OSINT-каналами, хорошо видны результаты работы сил обороны. Однако в Кремле опрашивают очевидные факты и в очередной раз утверждают, что сбили все, что летело на Россию.

Враждебное МО заявило, что их ПВО сбила все ракеты "Фламинго" на подлете. По их словам, попытка массированной атаки на Москву провалилась.

Российское оборонное ведомство заявило, что в течение суток им якобы удалось сбить 1951 г. ударный дрон и 8 крылатых ракет большой дальности. Еще одна запущенная ракета, по их словам, отклонилась и упала в безлюдной местности.

В ответ на успешную украинскую атаку в России цинично начали грозить Украине новые обстрелы. Отметим, что страна агрессора и так не прекращает терроризировать украинское мирное население и ежедневно совершать военные преступления. Также Кремль назвал украинскую атаку – ударом по "гражданским объектам".

В ответ на атаки киевского режима (так в стране-агрессорке называют легитимную украинскую власть – 24 Канал) по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве,

– заявили в Минобороны России.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что в результате попаданий на Московском НПЗ вспыхнул масштабный пожар. В результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти и еще несколько важных комплексов.

В Минобороны Украины подчеркнули, что на этом предприятии производится большие объемы дизельного горючего и авиационного керосина. Эти ресурсы используют для заправки военной техники, а также бомбардировщиков и истребителей, наносящих удары по Украине.