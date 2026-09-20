Про це повідомило Міноборони країни-агресорки.

Що кажуть в Росії?

Сили оборони в ніч на 20 вересня завдали удару по Московському НПЗ. Українські захисники зуміли уразити об'єкт попри роботу хваленого "московського ППО".

На супутникових знімках, опублікованих OSINT-каналами добре видно результати роботи Сил оборони. Проте в Кремлі спростовують очевидні факти, й вчергове стверджують, що збили все, що летіло на Росію.

Вороже МО заявило, що їхня ППО збила всі ракети "Фламінго" "на підльоті". За їхніми словами, спроба масованої атаки на Москву провалилася.

У відповідь на успішну українську атаку в Росії цинічно почали погрожувати Україні новими обстрілами. Зазначимо, що країна-агресорка й так не припиняє тероризувати українське мирне населення та щодня скоювати воєнні злочини. Також Кремль назвав українську атаку – ударом по "цивільних об'єктах".

У відповідь на атаки київського режиму (так у країні-агресорці називають легітимну українську владу – 24 Канал) по цивільних об'єктах на території Росії Збройні Сили Росії продовжать та посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві,

– заявили у Міноборони Росії.