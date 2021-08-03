Россия отомстила Эстонии и объявила персоной нон грата их посла
3 августа 2021 , 16:02Читати новину українською
Источник:МИД России
МИД России вызвало посла Эстонии из-за высылки их дипломата. Маргусу Лайдру российская сторона заявила о решительном протесте и также объявила его персоной нон грата.
В МИД России заявили Таллинну, что якобы нужно "не усложнять ситуацию в связи с высылкой дипломатов, иначе Москва даст решительный ответ". Об этом сообщили на сайте МИД России.
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Россия объявила дипломата Эстонии персоной нон грата
В российское ведомство дипломата Эстонии Маргуса Лайдра вызвали 3 августа. Там ему заявили о том, что:
- объявили "решительный протест";
- также вручили ноту;
- объявили персоной нон грата.
Он должен в течение недели покинуть территорию России. В российском ведомстве утверждают, что предупреждали Эстонию о том, что "эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведет к неизбежным шагам в ответ".
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- 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники российской ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте. В отношении него должны были применить "меры, согласно международному праву".
- Его якобы задержали "на горячем" и квалифицировали его действия "как несовместимые с дипломатическим статусом работника и явно враждебные".
- 7 июля в ответ Эстония подготовила ответ – из страны выдворили российского дипломата.
- Действия Москвы в отношении консула Эстонии назвали провокацией. В то же время в стране отметили, по нормам международных отношений, детали высылки дипломатов не разглашаются.