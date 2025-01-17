Россия обманом заманивает граждан Индии на войну против Украины, – WP

Россия активно привлекает на войну против Украины иностранных граждан, в частности жителей Индии. Почти 100 индийцев были обманом отправлены на фронт под предлогом трудоустройства или обучения.

Из них каждый десятый уже погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как Россия заманивает индийцев на войну в Украине

Как сообщается, 32-летний индийский электрик Бинил Бабу стал уже десятым индийцем, который погиб в боях на стороне России. Этот случай вызвал возмущение в Индии.

Этот вопрос был решительно обсужден с российскими властями в Москве, а также с российским посольством в Нью-Дели сегодня. Мы также повторили наше требование о скорейшем освобождении оставшихся индийских граждан,,

– процитировали в издании слова представителя Министерства иностранных дел Индии.

В свою очередь, Россия отрицает причастность к любым схемам по вербовке индийских граждан. В заявлении российского посольства указано, что никаких "публичных или скрытых кампаний" со стороны российского правительства не проводилось.

Впрочем, как пишет издание, Москва не спешит освобождать завербованных. Этот вопрос стал повторяющимся источником напряженности в отношениях между Нью-Дели и Москвой.

Многие индийцы стали жертвами мошенников, которые через социальные сети и кадровые агентства обещали высокооплачиваемую работу на кухне, работу водителя, сантехника или электрика. Вместо этого их заставляли подписывать российские документы, конфисковывали паспорта и отправляли воевать без надлежащей подготовки.

В прошлом году Индия добилась освобождения нескольких десятков своих граждан, но часть индийцев до сих пор остается в российских вооруженных силах. По словам индийского чиновника, сейчас в российской армии служит не менее 19 граждан Индии.

Несмотря на эти инциденты, Индия продолжает активно торговать с Россией, в частности закупая нефть на сумму более 46 миллиардов долларов за прошлый год.

Погибший Бинила Бабу, по словам его зятя, несколько раз обращался в посольство Индии в Москве с просьбой его освободить. Его командир обещал вернуть его домой, когда годовой контракт закончится.

В то же время год назад в Индии было начато расследование в отношении 19 человек и частных компаний, вовлеченных в заманивании индийцев в Россию. По данным следователей, студентов из Индии приглашали "в сомнительные частные вузы России". В мае осуществлено несколько арестов по обвинениям в торговле людьми, но подозреваемые уже вышли под залог. С тех пор не было никаких сдвигов в этом вопросе, подытожили в издании.