Зеленский объяснил, почему Путин обновил ядерную доктрину России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия, изменив свою ядерную доктрину, показывает намерение продолжать войну с Украиной и угрожать другим странам. Он подчеркнул, что 1000 дней войны достаточно для понимания того, что Путин не ищет мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он также отметил, что на саммите G20, где присутствует Россия, отсутствует сильная международная реакция на новые угрозы со стороны Москвы.

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Для чего Путин обновил ядерную доктрину России

Президент Украины подчеркнул, что 1 000 дней полномасштабной войны должно быть достаточным количеством времени, чтобы понять, что Владимир Путин не хочет мира. Даже сегодня российские войска продолжают убивать мирных украинцев, а также представили обновленную ядерную доктрину.

Почему они не представили мирную стратегию? Он (Путин – 24 Канал) хочет просто показать миру, что он хочет уничтожить Украину и другие страны. Путин хочет войны. Чем дольше продлится война, тем дольше он будет в Кремле, и это его цель – уничтожить всех нас,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что на саммите G20, проходящем в Бразилии и где представлена Россия, ни одна страна не сделала решительных заявлений в ответ на новые угрозы со стороны Москвы. Это свидетельствует об отсутствии у стран "Большой двадцатки" сильной стратегии.

"Когда Путин даже начинает говорить о ядерном оружии, мир должен дать ответ, положить его на стол, крепкий ответ: что будет сделано, если Путин использует что-то вроде этого оружия или другие вещи", – отметил президент.