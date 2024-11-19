Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського на пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Він також зауважив, що на саміті G20, де присутня Росія, відсутня сильна міжнародна реакція на нові загрози з боку Москви.

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Для чого Путін оновив ядерну доктрину Росії

Президент України підкреслив, що 1 000 днів повномасштабної війни має бути достатньою кількістю часу, щоб зрозуміти, що Владімір Путін не прагне миру. Навіть сьогодні російські війська продовжують вбивати мирних українців, а також представили оновлену ядерну доктрину.

Чому вони не представили мирну стратегію? Він (Путін – 24 Канал) хоче просто показати світові, що він хоче знищити Україну та інші країни. Путін хоче війни. Чим довше триватиме війна, тим довше він буде у Кремлі, і це його мета – знищити всіх нас,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що на саміті G20, що проходить у Бразилії і де представлена Росія, жодна країна не зробила рішучих заяв у відповідь на нові погрози з боку Москви. Це свідчить про відсутність у країн "Великої двадцятки" сильної стратегії.

"Коли Путін навіть починає говорити про ядерну зброю, світ має дати відповідь, покласти її на стіл, міцну відповідь: що буде зроблено, якщо Путін використає щось на зразок цієї зброї чи інші речі", – зазначив президент.