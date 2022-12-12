Россия использует украинские ракеты, которые могут нести ядерную боеголовку – разведка

После массированных ракетных атак в октябре разведка на местах попаданий обнаружила обломки крылатой ракеты Х-55. Ее создали в Украине.

Об этом рассказал заместитель начальника разведки Украины Вадим Скибицкий. Такую информацию подтверждают в Пентагоне и британской разведке.

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По словам Скибицкого, ракету и бомбардировщик передали России в 1990 годах в рамках Будапештского меморандума, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Также передали все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас с помощью этих бомбардировщиков против нас выпускают ракеты Х-55. Лучше мы бы их передали для США", – отметил представитель разведки.

Почему Россия использует украинские ракеты

В ноябре на местах попаданий были обнаружены обломки двух еще ракет Х-55. Они также были частью транша оружия, попавшего в Россию в 1990-х годах.

Это были осколки дозвуковой крылатой ракеты Х-55, разработанной в 1970 годах с ядерной боеголовкой. Боевую часть удалили и добавили балласт, чтобы замаскировать тот факт, что она не несет груз, – сказал генерал Вадим Скибицкий.

Он объяснил, что оккупанты используют украинские ракеты для обмана ПВО. Сначала запускают Х-55, а впоследствии более современные и мощные ракеты.

"По нашим подсчетам, у них есть ракеты еще на 3 – 5 волн атак. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", – добавил Скибицкий.

Как атакует Россия

Скибицкий рассказал, что враг имеет четыре основных направления для ракетных обстрелов Это Черное и Каспийское море, восточная часть России и Белоруссия.