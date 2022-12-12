Про це розповів заступник начальника розвідки України Вадим Скібіцький. Таку інформацію підтверджують у Пентагоні та британській розвідці.

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За словами Скібіцького, ракету і бомбардувальник, який її запустив, передали Росії в 1990 роках у межах Будапештського меморандуму, спрямованого на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Також передали всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз за допомогою цих бомбардувальників проти нас випускають ракети Х-55. Краще б ми їх передали для США", – зазначив представник розвідки.

Чому Росія використовує українські ракети

У листопаді на місцях влучень знайшли уламки двох ще ракет Х-55. Вони також були частиною траншу зброї, яка потрапила до Росії у 1990 років.

Це були уламки дозвукової крилатої ракети Х-55, розробленої в 1970 роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину видалили та додали баласт, щоб замаскувати той факт, що вона не несе вантажу, – сказав генерал Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що окупанти використовують українські ракети для обману ППО. Спочатку запускають Х-55, а згодом сучасніші та потужніші ракети.

"За нашими підрахунками, у них є ракети ще на 3 – 5 хвиль атак. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет", – додав Скібіцький.

Як атакує Росія

Скібіцький розповів, що ворог має чотири основні напрямки для ракетних обстрілів. Це Чорне та Каспійське море, східна частина Росії та Білорусь.