Россия обстреляла Белополье на Сумщине: есть погибшие и много раненых

17 июля 2023, 14:57
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Источник:

Суспільне

Российские оккупанты 17 июля нанесли удар по Белополью в Сумской области. В результате теракта российских военных есть погибшие и раненые.

Мэр Белополья Юрий Зарко рассказал, что российские военные обстреляли центр. По его словам, есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

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Россияне обстреляли Белополье из артиллерии

В Сумской ОВА уточнили, что обстрел произошел между 12:35 и 12:39 по местности в направлении Белополья. Там отметили, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел. В городе прогремели 3 взрыва.

В Сумской ОВА также сообщили, что раненым оказывается оперативно-медицинская помощь.

Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Наши соболезнования погибшим,
– говорится в сообщении.

Журналисты сумского "Кордон.Медиа" сообщают, что по состоянию на 15:00 известно о двух погибших гражданских и шести раненых.

Журналисты Суспільного опубликовали фотографию из сквера в центре Белополья после артиллерийского обстрела.


Сквер в центре Белополья после обстрела / Фото Суспільне

Издание "Кордон.Медиа" также опубликовало фотографии работы спасателей после артиллерийского обстрела.

Работа спасателей после артиллерийского обстрела Белополья / Фото "Кордон.Медиа"

Как пишет Суспільне, представитель главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка сообщил о пяти раненых работниках ГСЧС.

Где расположено Белополье: показываем на карте

Россияне обстреливают Сумщину, в регионе объявлена эвакуация

  • В Генштабе ВСУ утром 17 июля сообщили, что за прошедшие сутки нанес враг авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области.
  • Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Середина-Буда, Казачье, Степное, Поповка, Грабовское Сумской области, а также Басовое, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.
  • Из-за регулярных обстрелов оккупантов в Сумской области местные власти решили эвакуировать часть населения. Речь идет о жителях населённых пунктов, расположенных в пятикилометровой пограничной зоне.
  • Глава Сумской ОВА Владимир Артюх назвал эвакуацию этих людей необходимостью, которая назрела уже давно. Оккупанты существенно увеличили интенсивность обстрелов пограничных общин.
  • За последний месяц, как сообщил Артюх, в Сумской области от действий российских военных погибли 17 человек. В то же время в Сумской ОВА заявили, что эвакуация не является принудительной.

Автор: Михайло Гема