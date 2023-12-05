Враг цинично обстреливал город из РСЗО "Град" в течение 2 часов. К сожалению, есть погибшие и раненые.
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Россия продолжает совершать террор против мирного населения
Российские военные в течение 2 часов обстреливали Часов Яр. К сожалению, от рук оккупантов погибла 50-летняя жительница города. В результате полученных травм она погибла на месте.
Также пять человек получили ранения – четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет. Все пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями. Самой старшей пострадавшей – 84 года, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь женщины.
В прокуратуре отметили, что россияне нанесли циничный удар в момент, когда люди получали воду и хлеб от волонтеров.
В результате обстрела также были повреждены частные дома и легковой автомобиль.
Последствия российских обстрелов Часового Яра / Фото Донецкая областная прокуратура
Российская армия ударила по гражданскому населению / Фото Донецкая областная прокуратура
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Оккупанты терроризируют Донецкую область
- Российские военные наносят постоянные удары по территории Донецкой области. Так, только за прошедшие сутки под ударом оккупантов оказалось 17 гражданских объектов – 14 жилых домов, учебное заведение, магазины. Враг атаковал Донецкую область с ЗРК "С-300", РСЗО "Град", танков, артиллерии, а также использовал авиационные бомбы.
- В ночь на 30 ноября российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Новоградовке. Утром 4 декабря из-под завалов удалось достать тело 8-летней девочки, ее родители до сих пор могут находиться под завалами.
- 28 ноября российские военные нанесли авиационный удар по зданию возле шахты в Торецке. В момент атаки 4 работницы находились в одной из мастерских и оказались под завалами. Пострадавших удалось спасти, они получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы.