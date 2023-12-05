Враг цинично обстреливал город из РСЗО "Град" в течение 2 часов. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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Российские военные в течение 2 часов обстреливали Часов Яр. К сожалению, от рук оккупантов погибла 50-летняя жительница города. В результате полученных травм она погибла на месте.

Также пять человек получили ранения – четыре женщины и один мужчина в возрасте от 38 до 84 лет. Все пострадавшие были госпитализированы с осколочными ранениями. Самой старшей пострадавшей – 84 года, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время медики продолжают бороться за жизнь женщины.

В прокуратуре отметили, что россияне нанесли циничный удар в момент, когда люди получали воду и хлеб от волонтеров.

В результате обстрела также были повреждены частные дома и легковой автомобиль.



Последствия российских обстрелов Часового Яра / Фото Донецкая областная прокуратура



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