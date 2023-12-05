Ворог цинічно обстрілював місто з РСЗВ "Град" протягом 2 годин. На жаль, є загиблі та поранені.

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Росія продовжує вчиняти терор проти мирного населення

Російські військові протягом 2 годин обстрілювали Часів Яр. На жаль, від рук окупантів загинула 50-річна мешканка міста. Він отриманих травм вона загинула на місці.

Також п'ятеро осіб отримали поранення – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років. Усі постраждалі були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Найстаршій постраждалій – 84 роки, її стан лікарі оцінюють як тяжкий. Нині медики продовжують боротися за життя жінки.

У прокуратурі зазначили, що росіяни завдали цинічного удару в момент, коли люди отримували воду та хліб від волонтерів.

Унаслідок обстрілу також було пошкоджено приватні домівки та легковий автомобіль.



Наслідки російського обстрілу Часового Яру / Фото Донецька обласна прокуратура



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