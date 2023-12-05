Ворог цинічно обстрілював місто з РСЗВ "Град" протягом 2 годин. На жаль, є загиблі та поранені.
До теми Вигорів майже вщент: окупанти вдарили ракетами С-300 по гуманітарному центру
Росія продовжує вчиняти терор проти мирного населення
Російські військові протягом 2 годин обстрілювали Часів Яр. На жаль, від рук окупантів загинула 50-річна мешканка міста. Він отриманих травм вона загинула на місці.
Також п'ятеро осіб отримали поранення – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років. Усі постраждалі були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Найстаршій постраждалій – 84 роки, її стан лікарі оцінюють як тяжкий. Нині медики продовжують боротися за життя жінки.
У прокуратурі зазначили, що росіяни завдали цинічного удару в момент, коли люди отримували воду та хліб від волонтерів.
Унаслідок обстрілу також було пошкоджено приватні домівки та легковий автомобіль.
Наслідки російського обстрілу Часового Яру / Фото Донецька обласна прокуратура
Російська армія вдарила по цивільному населенню / Фото Донецька обласна прокуратура
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Окупанти тероризують Донеччину
- Російські військові завдають постійних обстрілів по території Донецької області. Так, лише протягом минулої доби під ударом окупантів опинилося 17 цивільних об'єктів – 14 житлових будинків, заклад освіти, магазини. Ворог атакував Донеччину з ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", танків, артилерії, а також використовував авіаційні бомби.
- У ніч проти 30 листопада російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в Новоградівці. Вранці 4 грудня з-під завалів вдалося дістати тіло 8-річної дівчинки, її батьки досі можуть бути під завалами.
- 28 листопада російські військові завдали авіаційного удару по будівлі біля шахти в Торецьку. У момент атаки 4 працівниці перебували в одній з майстерень й опинилися під завалами. Постраждалих вдалося врятувати, вони отримали поранення різного ступеню важкості й були госпіталізовані.