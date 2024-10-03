Россия ударила по приграничью Черниговщины: два человека погибли, среди них – ребенок
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, под ударом оказалась Черниговская область.
Россия обстреливает приграничные территории. В частности, оккупанты ударили по селу Горск Сновской общины на границе Черниговщины.
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Есть погибшие среди гражданских
По предварительной информации, в результате обстрела есть двое погибших гражданских, среди них один ребенок.
Также, как говорится в сообщении, три человека тяжело ранены и еще один человек имеет ранения средней тяжести. Все они доставлены в районную больницу.
Россияне постоянно обстреливают украинские города, в том числе приграничные территории.
В среду утром, 11 сентября, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об ударе по медицинскому учреждению. Также он рассказал о ситуации в области с обстрелами.
Как констатировал чиновник, враг за сутки 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов, трижды оккупанты били управляемыми авиационными бомбами.