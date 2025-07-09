Атаковали дома и машины: в Донецкой области россияне убили 8 гражданских жителей

Россияне не прекращают цинично атаковать гражданских украинцев. В частности, в Донецкой области из-за российских обстрелов погибли 8 человек.

Оккупанты били по домам и авто с гуманитарной помощью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

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Что известно об обстрелах Донецкой области

Вадим Филашкин рассказал, что россияне атаковали город Родинское. Они направили туда FPV-дроны.

Погибло 5 человек, а также уничтожено 2 гражданские машины.

2 авиаударов враг нанес по Константиновке. От удара 3 человека погибли, еще 1 – ранена.

Также в городе повреждения получил 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

Обстреляли оккупанты и Звановскую громаду. Из-за атаки беспилотником пострадали 2 водителей автомобиля.

Они везли гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады.

Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает опасности не только себя, но и тех, кто рискует своей жизнью, чтобы привезти помощь в прифронтовых населенных пунктов. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!

– призвал председатель ОВА.

Напомним, что оккупанты также атаковали дроном Херсонщину. Они на частном дворе убили годовалого мальчика и ранили его прабабушку.