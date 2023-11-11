Россия обстреляла автомобильную дорогу на Сумщине: погибли 2 мотоциклиста

Враг каждый день убивает мирное население нашего государства. В частности, российские оккупанты забрали жизни двух украинцев из Сумской области, обстреляв автомобильную дорогу.

В субботу, 11 ноября, в Офисе Генерального прокурора проинформировали об атаке на автомобильный путь в Шосткинском районе Сумской области. В результате обстрела со стороны захватчиков погибли два человека.

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Обстрел дороги в Сумской области

Как отмечают прокуроры, атака произошла около 11:00. Двое погибших ехали в тот момент на мотоцикле по дороге между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута.

Враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле,

– говорится в сообщении.

Уже начали досудебное расследование процессуального руководства Сумской областной прокуратуры. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

"Прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области", – написали в Офисе генпрокурора.



Оккупанты убили двух мужчин на Сумщине во время обстрела / Фото Офиса Генерального прокурора (18+)

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