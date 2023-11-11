Россия обстреляла автомобильную дорогу на Сумщине: погибли 2 мотоциклиста
Источник:Офис генпрокурора
Враг каждый день убивает мирное население нашего государства. В частности, российские оккупанты забрали жизни двух украинцев из Сумской области, обстреляв автомобильную дорогу.
В субботу, 11 ноября, в Офисе Генерального прокурора проинформировали об атаке на автомобильный путь в Шосткинском районе Сумской области. В результате обстрела со стороны захватчиков погибли два человека.
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Обстрел дороги в Сумской области
Как отмечают прокуроры, атака произошла около 11:00. Двое погибших ехали в тот момент на мотоцикле по дороге между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута.
Враг обстрелял автомобильную дорогу между населенными пунктами Старая Гута и Новая Гута Шосткинского района Сумской области. В результате атаки оккупантов погибли двое мужчин, которые ехали на мотоцикле,
– говорится в сообщении.
Уже начали досудебное расследование процессуального руководства Сумской областной прокуратуры. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Это часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.
"Прокуроры во взаимодействии с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области", – написали в Офисе генпрокурора.
Оккупанты убили двух мужчин на Сумщине во время обстрела / Фото Офиса Генерального прокурора (18+)
Террор не прекращается: последнее
- Недавно российские оккупанты обстреляли село Богатырь в Донецкой области, в результате чего погибли три человека. В ГСЧС констатировали, что люди пытались укрыться от вражеских снарядов, однако они их все-таки догнали.
- Также один из бойцов войска захватчиков расстрелял супругов кришнаитов из Херсонской области: Татьяну Филенко и Сергея Авдеева. Собственно, сделал это Алексей Косенков – русский военный из Ленинградской области.
- В то же время в результате атаки на Херсонскую область 9 ноября известно о 1 погибшем и 3 раненых. В МВД подчеркнули, что Россия продолжает бить по мирным жителям региона, игнорируя законы войны.