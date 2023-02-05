Ракета прилетела буквально в фундамент дома: детали обстрела Харькова россиянами

Утро 5 февраля 2023 года началось с ракетных атак по Харькову. Россияне мощно ударили по ЗВО и фундаменту жилого дома.

Об этом в эфире 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, есть серьезные разрушения более 10 домов, пострадал охранник учебного заведения.

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Попало 2 ракеты

Корреспондентка рассказала, что около 8:30 в Харькове произошло 2 попадания по центру города. Первая ракета атаковала одну из старых улиц города.

Первый удар был нанесен на одну из старых улиц города, под жилой дом, практически в его фундамент,

– сказала Анна Черненко.

В результате этого попадания повреждено более 10 многоэтажных домов. В них вылетели окна и проблемы с газо- и электроснабжением, но, к счастью, нет угрозы разрушения.

Второе попадание произошло в центральный корпус учебного заведения. Несколько этажей разрушены, там только пострадал охранник, потому что, как и все ЗВО Харькова и области, это заведение работало дистанционно, но оно очень серьезно повреждено.

– сказала корреспондентка.

Россияне уже не в первый раз атакуют территорию вблизи этого заведения. Раньше там уже отремонтировали окна и фасады, но теперь разрушения гораздо серьезнее.

Анна Черненко рассказывает о ракетных атаках по Харькову: смотрите видео

Ректор учебного заведения рассказал, что ЗВО будут восстанавливать, но сначала необходимо разобрать завалы.

Последствия ракетных ударов по Харькову 5 февраля 2023 / Фото 24 Канал

Также Анна Черненко сообщила, что за минувшие сутки были обстрелы по Харьковской области, в частности по Купянску, где пострадало административное здание больницы и жилых домов и по Волчанску, где произошло несколько пожаров в жилых домах в результате обстрелов.

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