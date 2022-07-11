В авто, загоревшемся от российского "Урагана" в Харькове, погибли отец и 17-летний сын

Враг в очередной раз с жестокостью атаковал Харьков 11 июля. Из-за таких циничных действий есть погибшие и пострадавшие.

Обстрел произошел около 10 часов утра. Захватчики стреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.

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Среди погибших есть дети

По последним данным, из-за российской атаки 31 человек ранен. Среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет.

Также погибли шесть гражданских. При обстреле шиномонтажа на автомобиле мимо проезжала семья. Вместе со своим отцом погиб 17-летний молодой человек. Их тела изуродовало от взрыва.

Под огневой атакой врага оказались частные дома жителей Харькова, торговый центр и шиномонтаж.

Харьков после обстрела 11 июля / Фото Харьковской областной прокуратуры

Места обстрела до сих пор осматривают специалисты, устанавливают другие обстоятельства. Прокуратура возбудила соответствующее дело.

Кратко об обстреле Харькова 11 июля

Около 10 снарядов оккупантов выпустили по городу утром 11 июля. Стреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" по жилым районам города.

Вражеский снаряд попал в дом, где обрушился один из подъездов. Из-под завалов 6-этажки, расположенной в самом центре Харькова, спасли пенсионерку. Она была только испуганной, поэтому медицинская помощь ей не требовалась.

Под обстрелами оказались гаражи, частный сектор, шиномонтаж и ТЦ. Пострадали работники торгового центра. 16-летний подросток находится в состоянии средней тяжести, а жизни 4-летнего малыша ничего не угрожает.

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