Кафе выгорело дотла: ночью оккупанты уничтожали центральную часть Херсона

В ночь на 7 июля бойцы Путина беспощадно обстреливали Херсон. Оккупанты били по центральной части города.

Председатель ОВА показал ужасные последствия прилетов. Рассказал, что полностью выгорело кафе.

Обратите внимание Россияне атаковали дронами карету скорой помощи в Херсонской области: есть пострадавший

Россия обстреляла Херсон

Этой ночью в Херсоне раздавались взрывы, бушевал пожар. Российская армия нанесла удар по центральной части города.

На видео – последствия прилетов. Каждый херсонец узнает это место. Россияне снова уничтожают то, что было неотъемлемой частью города. Из-за вражеского обстрела полностью выгорело кафе "Лето",

– заявил Александр Прокудин.

Чиновник отметил, что пока информация о пострадавших отсутствует.

Важно Оккупанты массированно обстреляли Херсон: повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшая и раненые

Оккупанты обстреляли Херсон: смотрите видео

Заметим, что накануне, 5 июля, оккупанты атаковали дроном карету скорой помощи в Станиславе Херсонской области. В результате вражеского удара пострадал фельдшер. У него черепно-мозговая травма.