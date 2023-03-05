Погибли на своем дворе, – в полиции сообщили новые детали последнего обстрела Херсонщины

Россия продолжает обстреливать и убивать мирных украинцев. В воскресенье, 5 марта, оккупанты цинично нанесли удар по Херсонской области.

Российская армия из минометов обстреляла село Понятовка Дарьевской общины. В результате погибла целая семья.

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Полиция начала уголовное производство

В результате обстрела 39-летняя женщина и двое ее сыновей – 15 и 9 лет – погибли на своем дворе. В полиции добавляют, что на месте обстрела работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.



Последствия вражеских обстрелов / Фото Офиса Генпрокурора

Полицией Херсонщины начато уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

По этому делу продолжаются неотложные следственные действия.

Во время обстрела Харьковщины погибли супруги: что известно

В этот же день российские военные совершили артиллерийский обстрел села Бударки Волчанской общины Чугуевского района.

Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

Все детали устанавливают. Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП.



Оккупанты попали по автомобилю / Фото прокуратуры Харьковщины

Почему россияне обстреливают Херсонщину