Уничтожили уже второй раз: на Харьковщине россияне обстреляли экопарк

Россияне в субботу, 22 июня, на Харьковщине обстреляли экопарк. К сожалению, от громких звуков погибли некоторые животные.

На парк российская армия сбросила КАБы. Руководство понимало, что рано или поздно это произойдет, а потому месяц назад начало эвакуацию животных в более безопасные регионы.

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Экопарк обстреливают не впервые

Бомбы упали в части парка, которая последние полтора года находилась на реконструкции и не работала. Это был отреставрированный питомник для мам и малышей, большой склад с зерном и сеном, десятки вольеров для собак.

К счастью, ни людей, ни животных на этой территории не было. Но лани и олени очень пугаются и погибают, даже не попадая под прямые удары, поэтому у нас, к сожалению, снова есть потери,

– написал владелец экопарка Александр Фельдман.

Он также добавил, что парк почти два года восстанавливали, ведь в начале полномасштабного вторжения он подвергся разрушениям.

"Отстроили уже очень много, вернули домой часть животных. И теперь вернулись к тому же: вывозим наших питомцев и подсчитываем потери. Но врагу нас все равно не сломать. Делая шаг назад, мы ни секунды не сомневаемся, что победа будет за нами, и мы все восстановим наш Экопарк, наш Харьков и нашу Украину. Иначе просто не может быть", – добавил Фельдман.

На Харьковщине россияне обстреляли экопарк / Фото Александра Гололобова