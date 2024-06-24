На парк російська армія скинула КАБи. Керівництво розуміло, що рано чи пізно це станеться, а тому місяць тому розпочало евакуацію тварин до безпечніших регіонів.

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Екопарк обстрілюють не вперше

Бомби впали у частині парку, яка останні півтора року перебувала на реконструкції і не працювала. Це був відреставрований розплідник для мам та малюків, великий склад із зерном та сіном, десятки вольєрів для собак.

На щастя, ні людей, ні тварин на цій території не було. Але лані та олені дуже лякаються та гинуть, навіть не потрапляючи під прямі удари, тож у нас, на жаль, знову є втрати,

– написав власник екопарку Олександр Фельдман.

Він також додав, що парк майже два роки відновлювали, адже на початку повномасштабного вторгнення він зазнав руйнувань.

"Відбудували вже дуже багато, повернули додому частину тварин. І тепер повернулися до того ж: вивозимо наших вихованців та підраховуємо втрати. Але ворогові нас все одно не зламати. Роблячи крок назад, ми ні секунди не сумніваємося, що перемога буде за нами, і ми всі відновимо наш Екопарк, наш Харків та нашу Україну. Інакше просто не може бути", – додав Фельдман.

На Харківщині росіяни обстріляли екопарк / Фото Олександра Гололобова