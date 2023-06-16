Прямая зависимость от событий и заявлений, – Свитан объяснил цель обстрела Киева и количество ракет

Во время визита лидеров ряда африканских государств в Киев, российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел. Россия не изменяет своей тактике терроризма.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что нужно перестать проводить встречи с лидерами стран, желающих закончить войну на условиях России.

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Это шантаж, которым пользуется Россия

Свитан считает, что лидеры африканских государств должны передать руководству Украины ультиматум от России, чтобы заставить закончить войну на ее условиях. Параллельно с этим происходят ракетные обстрелы.

"Это терроризм в чистом виде. Стандартный набор инструментов любого шантажиста: угрожают "убить заложника" (наносят ракетный удар в момент передачи так называемого ультиматума – 24 Канал). Когда заключили "зерновое соглашение", то били по Виннице. Когда Эрдоган предлагал мирные инициативы, это были массовые обстрелы и тому подобное", – заявил он.

Ракеты падают, не долетев до целей

Полковник запаса объяснил, почему россияне применили 6 "Кинжалов" - у них только 6 самолетов МиГ-31К, являющихся носителями этих ракет. "Калибров", вероятнее всего, было больше – полный залп, или 8 ракет. Однако, как часто бывает у россиян, часть ракет потерялась еще по дороге.

Дело в том, что они начали производить эти ракеты "на коленях". 20 – 25% просто падает в море – Черное или Каспийское, в зависимости от места пуска,

– добавил Свитан.

Что известно о ракетных обстрелах 16 июня