Повреждения серьезные: россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в Краматорске

В Донецкой ОГА сообщили, что россияне обстреляли Краматорск. В городе есть серьезные повреждения и один погибший человек.

Атаку враг совершил утром 10 августа. Поврежден объект критической инфраструктуры.

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В результате обстрела есть погибший и раненые

Известно, что в результате обстрела погиб один работник объекта критической инфраструктуры. Есть также раненые.

Сегодня утром (10 августа – 24 Канал) россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. 1 работник погиб, еще несколько получили ранения,

– сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Он также добавил, что от ракетного удара здания объекта получили серьезные повреждения.

Сейчас объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

Добавим, что в пятницу, 9 августа, россияне атаковали Константиновку в Донецкой области. Они обстреляли город из ствольной артиллерии.

Под удар попал супермаркет и отделение "Новой почты". Предварительно известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 пострадавших.