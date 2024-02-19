Террор продолжается: Россия снова ударила по домам в Купянском районе

Российские захватчики в очередной раз совершили очередное циничное преступление против мирного населения Украины. Так, оккупанты снова обстреляли Купянский район Харьковской области.

Напомним, что 17 февраля оккупанты ударили по Купянску, в частности, КАБами. В результате атаки были повреждения гражданской инфраструктуры. Также сообщалось о погибших.

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Враг снова атаковал Купянский район

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Купянскому району Харьковской области.

Сообщается, что вечером 19 февраля около 17:00 оккупанты обстреляли село Ольховатка двумя управляемыми авиационными бомбами.

Разрушены 2 частных дома, повреждены 10. Одну женщину деблокировали из-под завалов и оказывают медицинскую помощь,

– отметил чиновник.

В ГСЧС Украины также рассказали, что под огонь попали жилые дома населенного пункта. Спасатели уточнили, что из-под завалов одного из домов находилась 74-летняя женщина.

Работники ГСЧС быстро разбросали остатки конструкций здания и освободили женщину из-под завалов.

Спасатели ликвидировали последствия удара по Купянскому району: смотрите видео ГСЧС

Кроме того, впоследствии они на пожарном автомобиле транспортировали пострадавшую на встречу бригаде экстренной медицинской помощи, преодолев расстояние около 15 километров.

Россияне ударили по Купянскому району Харьковской области / Фото ГСЧС и Харьковской областной прокуратуры

В дальнейшем женщину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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