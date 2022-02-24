Россия обстреляла одну из самых западных воинских частей Украины
24 февраля 2022 , 09:17Читати новину українською
Источник:фейсбук Максима Козицкого
Страна-агрессор продолжает свои наглые и циничные атаки. Во время одной из таких оккупанты обстреляли воинскую часть в городе Новый Калинов, что в Самборском районе.
Враг цинично прибегает к обстрелу стратегических объектов. Так под атаку России попала воинская часть в Новом Калинове, где дислоцируется 12-я отдельная бригада армейской авиации.
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Россия цинично наносит удары по военным объектам. Вражеские ракеты атаковали воинские части на Львовщине.
Максим Козицкий призвал сохранять спокойствие и быть со своими родными. Все необходимые структуры работают в усиленном режиме.
Обращение Максима Козицкого: смотрите видео
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