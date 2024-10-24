В результате вражеского обстрела повреждены железнодорожные пути в Херсонской области

Россия в очередной раз атаковала Украину, враг обстрелял пути на участке между Николаевом и Херсоном. На фоне этого перевозки пассажиров будут осуществлять автобусами.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци. Сейчас на месте повреждения продолжаются ремонтные работы.

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Российские войска повредили путь Укрзализныци

Согласно обнародованной информации, в результате очередного вражеского обстрела по Украине повреждены пути на участке между Николаевом и Херсоном. Поэтому поезда сообщением в Херсон будут останавливаться в Николаеве.

Доставка пассажиров в Херсон будет осуществляться автобусами. Все 78 наших пассажиров в Херсон будут доставлены к месту назначения с максимально возможным комфортом,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце выразили благодарность Херсонской областной военной администрации за поддержку и оперативное реагирование на ситуацию. Железнодорожные ремонтные бригады уже выехали на восстановительные работы.

Там также добавили, что уже к обратному рейсу планируют восстановить железнодорожное сообщение.

Напомним, из-за российского удара по Львову 4 сентября также была приостановлена работа железнодорожной инфраструктуры. Поэтому тогда возникла задержка в движениях поездов, были повреждения и на самой железной дороге города.