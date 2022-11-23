Оккупанты обстреляли родильное отделение в Запорожье: погиб младенец

Российские захватчики в ночь на 23 ноября обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы. Оккупанты убили младенца.

Трагическую новость сообщил Александр Старух. Он рассказал, что на месте работают спасатели.

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Ночью оккупанты обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы.

Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что появившийся на белый свет,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным погибшего малыша.

Воздушная тревога началась на территории области в 02:07. Людей призвали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Об отбое сообщили около 02:36.



Так выглядит место трагедии / Фото Александра Старуха

Россияне разрушили два этажа роддома

Спасатели сообщили, что в ночь на 23 ноября в городе Вольнянск Запорожской области ракетный удар был на часть больницы.

...На территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения,

– заявили в ГСЧС.

По их данным, в момент удара в отделении была одна роженица, новорожденный ребенок и врач. Работники ГСЧС рассказали, что:

младенец 2022 года рождения погиб;

женщину и врача спасли из-под обломков здания;

по предварительной информации, под завалами больше никого нет.

Спасатели разбирают завалы родильного отделения: видео

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла к работе 67 человек и 14 единиц техники. По состоянию на 7.30 23 ноября на месте работали спасатели.

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