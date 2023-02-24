Оккупанты обстреляли детсад на Херсонщине, а на Сумщине – маршрутку

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Оккупанты попали в детский сад в Херсонской области, а в Сумской обстреляли маршрутку.

Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар.

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Россия терроризирует мирное население

К счастью, из-за этой вражеской атаки никто не пострадал. О досадном инциденте сообщили в Херсонской ОВА в 18:00.

Российские оккупанты обстреляли маршрутку на Сумщине. По данным Сумской ОВА, сегодня в 16:36 враг совершил с территории России обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка - Сумы в районе села Водолаги Хотинского общества Сумского района.

В результате вражеского обстрела травмировались 4 человека. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.

ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев в год войны

Российские захватчики 21 февраля цинично обстрелы Херсон . Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта, на которой как раз находились местные жители. К сожалению, пять человек погибли.