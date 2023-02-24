Оккупанты обстреляли детсад на Херсонщине, а на Сумщине – маршрутку
Источник:Херсонская ОВА
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Оккупанты попали в детский сад в Херсонской области, а в Сумской обстреляли маршрутку.
Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар.
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Россия терроризирует мирное население
К счастью, из-за этой вражеской атаки никто не пострадал. О досадном инциденте сообщили в Херсонской ОВА в 18:00.
Российские оккупанты обстреляли маршрутку на Сумщине. По данным Сумской ОВА, сегодня в 16:36 враг совершил с территории России обстрел противотанковой управляемой ракетой гражданского маршрутного такси "Рута" сообщением Журавка - Сумы в районе села Водолаги Хотинского общества Сумского района.
В результате вражеского обстрела травмировались 4 человека. Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.Напомним. Российские захватчики 21 февраля цинично обстрелы Херсон. Оккупанты атаковали остановку общественного транспорта, на которой как раз находились местные жители. К сожалению, пять человек погибли.
ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев в год войны
- В Организации Объединенных Наций озвучили вероятное количество погибших и раненых гражданских граждан Украины за этот год. Однако очевидно, что реальная цифра жертв и пострадавших во время этой широкомасштабной войны в разы выше.
- По данным ООН, за год с начала крупного вторжения по состоянию на февраль 2023 года погибли по меньшей мере 8 006 человек, а также 13 287 были ранены.