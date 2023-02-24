Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа.

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На щастя, через цю ворожу атаку ніхто не постраждав. Про прикрий інцидент повідомили у Херсонській ОВА о 18:00.

Російські окупанти обстріляли маршрутку на Сумщині. За даними Сумської ОВА, сьогодні о 16:36 ворог здійснив з території Росії обстріл протитанковою керованою ракетою цивільного маршрутного таксі "Рута" сполученням Журавка – Суми в районі села Водолаги Хотінської громади Сумського району.

Внаслідок ворожого обстрілу травмувалися 4 особи. Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.

Нагадаємо. Російські загарбники 21 лютого цинічно обстріли Херсон. Окупанти атакували зупинку громадського транспорту, на якій якраз перебували місцеві жителі. На жаль, п'ять осіб загинуло.

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