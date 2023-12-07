Россияне обстреляли еще одну ТЭС: два энергоблока остановили работу
Источник:Минэнерго
Оккупанты атаковали ТЭС, расположенную в прифронтовой зоне. Из-за этого оборудование станции сильно пострадало.
Оккупанты обстреляли ТЭС 7 декабря. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
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Что известно об обстреле ТЭС
В результате вражеского обстрела прекратили работу 2 энергоблока.
Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока,
– сообщили в Минэнерго.
Из-за остановки тепловых блоков и снижения температуры окружающей среды в энергосистеме зафиксировали временный дефицит электроэнергии. Людей призывали экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы.
Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков - потреблять электроэнергию разумно и бережливо, особенно в пиковые часы нагрузки,
– отметили в ведомстве.
В ДТЭК уточнили, что враг обстрелял их ТЭС В пресс-службе уточнили, что оборудование предприятия серьезно повреждено. После того, как обстрел прекратился, энергетики приступили к ликвидации последствий.
Какая ситуация в украинской энергосистеме сейчас
- Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за понижения температуры и роста потребления фиксируется незначительный дефицит электроэнергии. Однако его покрывают с помощью экстренной импортной электроэнергии из соседних стран.
- В настоящее время ограничение в потреблении электроэнергии не применяется ни в одной из областей – все отключения связаны с боевыми действиями или техническими причинами.
- Ограничение электроснабжения не применяется ни в одной из областей, отключения связанные с боевыми действиями или техническими причинами
- Кроме этого, 7 декабря из-за боевых действий обесточились воздушные линии 110 кВ в Донецкой области. Без напряжения – населенный пункт и шахта. В настоящее время 35 находившихся в шахте рабочих выводят на поверхность.