Россияне обстреляли еще одну ТЭС: два энергоблока остановили работу

Оккупанты атаковали ТЭС, расположенную в прифронтовой зоне. Из-за этого оборудование станции сильно пострадало.

Оккупанты обстреляли ТЭС 7 декабря. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Что известно об обстреле ТЭС

В результате вражеского обстрела прекратили работу 2 энергоблока.

Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока,

– сообщили в Минэнерго.

Из-за остановки тепловых блоков и снижения температуры окружающей среды в энергосистеме зафиксировали временный дефицит электроэнергии. Людей призывали экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы.

Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков - потреблять электроэнергию разумно и бережливо, особенно в пиковые часы нагрузки,

– отметили в ведомстве.

В ДТЭК уточнили, что враг обстрелял их ТЭС В пресс-службе уточнили, что оборудование предприятия серьезно повреждено. После того, как обстрел прекратился, энергетики приступили к ликвидации последствий.

Какая ситуация в украинской энергосистеме сейчас