"Удивительно, что уцелел во время оккупации": россияне обстреляли турецкий корабль в Херсоне

Россияне нанесли ракетные удары по порту Херсона, во время которых получил повреждения турецкий сухогруз KURUOGLU-3. Еще до полномасштабного вторжения судно заходило в порт для эвакуации 2800 тонн наливного груза карбамида.

И уже более 2 лет стоит на мели из-за минной угрозы в Черном море. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что вообще странно, что корабль уцелел во время оккупации.

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Россияне обстреляли турецкий корабль

Журналистка напомнила, что до полномасштабного вторжения Херсон имел очень плотные торговые и туристические связи с Турцией. Сотрудничество велось довольно активно даже в образовательной сфере. Также были рейсы самолетов из Турции в Херсон.

Это абсолютно логично, что там находилось судно. Я удивилась, что оно вообще уцелело, потому что во время оккупации россияне разрушали абсолютно все. Они вели себя и в городе, и на реке как хозяева мира. Воровали лодки, потому что у нас в регионе много плавсредств и личных, и промышленных,

– сказала Вирлич.

Турция до сих пор не вывела судно, потому что просто нет возможностей, это физически невозможно. Днепр постоянно простреливается – это очень открытый участок, за которым сразу расположены жилые дома.

Даже если Анкара искала рычаги влияния, пытаясь договориться с Москвой о выводе корабля из порта, все знают, что договоренности с оккупантами ничего не стоят.

Россияне двумя ракетами попали в правый борт – после попаданий корабль начал набирать воду.

Турецкая организация сообщает, что пока нет информации о том, сколько членов экипажа находилось на борту и в каком они состоянии.

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