І вже понад 2 роки стоїть на мілині через мінну загрозу в Чорному морі. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, зауваживши, що взагалі дивно, що корабель вцілів під час окупації.
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Росіяни обстріляли турецький корабель
Журналістка нагадала, що до повномасштабного вторгнення Херсон мав дуже щільні торгові та туристичні зв'язки з Туреччиною. Співпраця велась доволі активно навіть в освітній сфері. Також були рейси літаків з Туреччини до Херсона.
Це абсолютно логічно, що там перебувало судно. Я здивувалася, що воно взагалі вціліло, тому що під час окупації росіяни руйнували абсолютно все. Вони поводились і в місті, і на річці як господарі світу. Крали човни, бо у нас в регіоні багато плавзасобів і особистих, і промислових,
– сказала Вірлич.
Туреччина досі не вивела судно, бо просто немає можливостей, це фізично неможливо. Дніпро постійно прострілюється – це дуже відкрита ділянка, за якою одразу розташовані житлові будинки.
Навіть якщо Анкара шукала важелі впливу, намагаючись домовитися з Москвою про вивід корабля з порту, усі знають, що домовленості з окупантами нічого не варті.
Турецька організація повідомляє, що наразі немає інформації про те, скільки членів екіпажу перебувало на борту і в якому вони стані.
Новини Херсонської області: актуальна інформація
- Вранці 27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також їх було чутно неподалік від "виборчої дільниці". Як зазначається, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.
- Владімір Путін 26 лютого видав указ, яким вкотре "приєднав" окуповані українські землі до Росії. Так, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим глава Кремля "записав" до Південного військового округу країни-агресорки.
- Партизани повідомляють, що темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях збройних сил Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції. Вони прибули на Херсонщину 22 лютого 2024 року.