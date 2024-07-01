Оккупанты ударили "Ураганами" по Украинску Донецкой области: есть жертвы, поврежденные дома

Оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" город Украинск Донецкой области. Российские захватчики убили двух женщин.

Так, в результате российского обстрела погибли женщины 65 и 75 лет. Еще 8 человек получили ранения.

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Россия обстреляла Украинск 1 июля

В 07:40 1 июля российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по городу Украинск. В эпицентре вражеской атаки оказалась жилая застройка.

В результате обстрела две женщины 65 и 70 лет, которые находились на улице, получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести еще 8 гражданских, которые также находились рядом с домами,

– сообщили в областной прокуратуре.

В результате обстрела повреждено административное здание и 10 многоквартирных жилых домов.

Правоохранители уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Каждый день в Донецкой области есть новые и новые жертвы российских военных преступлений. Оставаться здесь – опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!

– призвал председатель ОВА.

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Последствия российского обстрела / Фото из телеграма Филашкина

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского обстрела. Вечная память!