Россия обвинила Украину в атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма: разведка уже отреагировала
Источник:Суспільне
Россия заявила об атаке на Черноморский флот в Севастополе 24 апреля и обвинила Украину в обстреле гражданской инфраструктуры. В ГУР МО назвали подобные обвинения "лживой манипуляцией".
Об этом заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что наше государство придерживается международных обязательств, а заявление российского оборонного ведомства о нарушении Украиной гумкоридора и атаке на гражданскую инфраструктуру Крыма "лживая манипуляция со стороны государства агрессора".
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Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории, о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь об оккупированной территории и военных объектах оккупантов,
– заявил Андрей Юсов.
Но подчеркнул, что Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора.
Кстати, в России заявили, что атаки на Черноморский флот и другие объекты в Крыму ставят под угрозу продление "зернового соглашения" после 18 мая.
Россия обвиняет Украину: что известно
- В Кремле утверждают, что 23 марта и 24 апреля Украина якобы атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма безэкипажных катеров из акватории порта Одесса.
- Страна-агрессор также заявила, что они якобы были развернуты в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины.