Турция способна это сорвать: Братчук ответил, к чему готовится Россия в Черном море

Владимир Путин заявил, что Украина якобы "готовится" подрывать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Однако на самом деле волноваться нужно именно Турции.

Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что хоть слова Путина являются частью российской информационной пропаганды, на них нужно реагировать. Ведь Россия способна на все, даже самостоятельно осуществить провокацию.

К чему готовится Россия в Черном море?

По словам представителя Украинской добровольческой армии, сейчас Реджеп Эрдоган должен подумать, чем "ударить по рукам" Путина, чтобы не произошло того, что озвучил российский диктатор. На самом деле заявления из Кремля – это формирование информационного алиби, когда россияне сначала кого-то обвиняют, а потом делают эти действия сами.

На месте Турции я бы напрягся. Думаю, от Эрдогана уже полетели депеши к Путину,

– сказал он.

Справка. "Турецкий поток" - это единственный газопровод, который поставляет природный газ из России в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Братчук отметил, что такие сообщения из Кремля выглядят действительно очень нелепыми. Однако их на всякий случай стоит воспринимать серьезно.

