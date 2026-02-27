Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що хоч слова Путіна є частиною російської інформаційної пропаганди, на них потрібно реагувати. Адже Росія здатна на все, навіть самостійно здійснити провокацію.
До чого готується Росія в Чорному морі?
За словами речника Української добровольчої армії, зараз Реджеп Ердоган має подумати, чим "вдарити по руках" Путіна, аби не сталось того, що озвучив російський диктатор. Насправді ж заяви з Кремля – це формування інформаційного алібі, коли росіяни спершу когось звинувачують, а потім роблять ці дії самі.
На місці Туреччини я б напружився. Думаю, від Ердогана вже полетіли депеші до Путіна,
– сказав він.
Довідка. "Турецький потік" — це єдиний газопровід, який постачає природний газ із Росії до Туреччини та далі в країни Південної та Південно-Східної Європи.
Братчук зауважив, що такі повідомлення з Кремля виглядають дійсно дуже безглуздими. Однак їх на всякий випадок варто сприймати серйозно.
Що ще нещодавно вигадала російська пропаганда про Україну?
Путін повідомив, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні ядерну зброю для удару по Росії. Він також пригрозив, зазначивши, що "у противника мабуть, розуміють, чим використання ядерного компонента може закінчитись".
Тим часом російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що протягом доби вони нібито знищили транспортно-заряджувальну машину РСЗВ HIMARS виробництва США та вразили пускові установки ракет "Фламінго".
Раніше російський диктатор також вигадав чимало "історичних фактів" про Україну. За його словами, "Україна – штучне утворення, а самих українців довго ополячували, але вони відчувають себе росіянами".