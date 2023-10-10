Обратим это в нашу пользу: Россия обвиняет Украину в поставке оружия ХАМАС

Россия передала террористам ХАМАС западное оружие, которое захватила во время боевых действий в Украине. Таким образом враг пытается дискредитировать наше государство. Украине важно показать участие россиян в нападении ХАМАС на Израиль.

Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас россияне будут пытаться остановить военную помощь Украине.

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Нужно показать участие россиян

Как отметил Роман Свитан, россияне принимают участие в Совбезе ООН и там будут активно поднимать вопросы относительно военной помощи Украины. Они будут убеждать не передавать нам оружие, потому что оно якобы "попадает в "горячие" точки".

И разведкам, и нашим политикам нужно доказывать в информационном поле прямое участие россиян в нападении ХАМАС на Израиль и убийстве израильских граждан, что Россия передала захваченное вооружение ХАМАС для боевых действий. Если мы правильно представим эту тему, то мы покажем участие россиян в развязывании этой войны,

– убежден он.

Свитан об участии россиян в нападении ХАМАС на Израиль: смотрите видео

Россия хочет дискредитировать Украину: что известно