Как рассказал в эфире 24 Канала научный сотрудник Европейского центра политики в Киеве Умланд, попытки России переложить ответственность являются стандартным приемом. По его словам, Москва уже неоднократно применяла такую модель поведения во время предыдущих геноцидных войн.

Обратите внимание. Полное интервью с Андреасом Умландом читайте на сайте "24 Канал" по этой ссылке.

Обвинение жертвы как тактика

Эксперт подчеркивает, что агрессор постоянно пытается возложить вину на других. Раньше в нежелании договариваться обвиняли Украину, а теперь мишенью стали Соединенные Штаты.

Так что это просто привычная игра Кремля. И, к сожалению, в Европе все еще есть люди, которые верят, что проблема якобы в том, что европейские лидеры недостаточно вовлечены в дипломатию,

– Умланд, научный сотрудник Европейского центра политики в Киеве.

Почему Европа ищет диалога

Несмотря на очевидную эскалацию на фронте, некоторые европейские страны пытаются возобновить контакты с российскими властями. Главная причина кроется во внутреннем суспильном давлении на западных политиков. В частности, в Германии глубоко укоренился миф о том, что война продолжается именно из-за отсутствия диалога и переговоров.

Именно поэтому европейские политики пытаются хотя бы продемонстрировать определенную активность на дипломатическом фронте, хотя, думаю, некоторые из них понимают, что это ни к чему не приведет,

– Умланд, научный сотрудник Европейского центра политики в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, что российский диктатор избегает реальных переговоров, используя время для подготовки новых атак. Как уже сообщалось на нашем сайте, любые разговоры о перемирии Москва рассматривает исключительно как инструмент для затягивания времени и накопления сил.