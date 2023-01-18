Путин "дал добро" на выход России из соглашений с Советом Европы: какими будут последствия
Диктатор Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия по России международных договоров Совета Европы. Для оккупантов это может быть выгодно.
Об этом для 24 Канала рассказал Сергей Стуканов – руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.
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"Это та ситуация, когда фактически Россию уже изгоняют из всех цивилизованных организаций, связанных с правами человека. Эта страна не может быть сейчас представлена в таких организациях. Она абсолютный нарушитель всех норм международного права", – сказал эксперт.
Россия максимально дискредитирована
По словам Стуканова, прекращение документов может быть проявлением российского высокомерия. Мол, они и не очень хотят быть в подобных организациях.
Однако для России это может оказаться выгодным шагом. Россияне давно не соблюдают правила, поэтому они давно хотели избавиться от определенного контроля. Ситуацию они использовали в качестве повода и 2 тенденции совпали в единую, – сказал Стуканов.
Он считает, что Россия сейчас настолько дискредитирована, загрязнена и запятнана, что выход из соглашений Совета Европы ничего не прибавит к образу россиян.
Россия и Совет Европы: кратко
- Путин 17 января решил прекратить действие Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Европейской конвенции о прекращении терроризма.
- Кремль заявил, что исключение России из Совета Европы является "грубым нарушением" Устава организации.
- Ранее, в марте 2022 года, Россию официально выгнали из Совета Европы. ПАСЕ единогласно приняло это решение.