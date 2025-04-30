Россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области и продвинулись в Торецке, – DeepState

Россияне продолжают проводить активные штурмовые действия в Донецкой области. Вероятно, российская армия оккупировала еще один поселок на Востоке, а также продвинулась в районах 3 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также обновили карты фронта.

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Россияне имели продвижение в Донецкой области

Аналитики DeepState сообщили, что российская армия имела продвижение возле нескольких населенных пунктов. Так, враг оккупировал поселок Сухая Балка, что в Торецком районе.

Россияне оккупировали Сухую Балку: смотрите на карте

Также российская армия имела продвижение и на других участках фронта. В частности, оккупанты продвинулись в Торецке и Дачном.

Обратите внимание! Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, с начала суток на Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

Где россияне имели успех: смотрите на карте

По данным DeepState, армия оккупантов имела успех вблизи Константинополя.

Продвижение россиян на фронте: смотрите на карте

Ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области. Так, несколько дней подряд российские военные имели успехи возле Надиевки, что на Покровском направлении. В воскресенье, 27 апреля, враг полностью зашел в населенный пункт.