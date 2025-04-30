Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також оновили мапи фронту.

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Росіяни мали просування на Донеччині

Аналітики DeepState повідомили, що російська армія мала просування біля кількох населених пунктів. Так, ворог окупував селище Суха Балка, що у Торецькому районі.

Росіяни окупували Суху Балку: дивіться на карті

Також російська армія мала просування й на інших ділянках фронту. Зокрема, окупанти просунулися у Торецьку та Дачного.

Зверніть увагу! Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, від початку доби на Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак неподалік Дачного, Торецька, Кримського та у напрямку Диліївки.

Де росіяни мали успіх: дивіться на карті

За даними DeepState, армія окупантів мала успіх поблизу Костянтинополя.

Просування росіян на фронті: дивіться на карті

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни окупували ще одне село на Донеччині. Так, кілька днів поспіль російські військові мали успіхи біля Надіївки, що на Покровському напрямку. У неділю, 27 квітня, ворог повністю зайшов у населений пункт.