За что будет главная дипломатическая битва в 2023 году: Солонтай назвал тему

Дипломатическая борьба против России продолжится в 2023 году. Есть надежда, что Украине удастся протиснуть несколько важных решений по оккупантам.

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, очевидно, что в 2023 году Украина будет пытаться исключить Россию из Совбеза ООН. Стране-агрессорке там нечего делать.

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Украина хотела бы, чтобы главная дипломатическая битва в 2023 году была за исключение России из Совбеза ООН. Также за реформу международных и мировых институций,

– отметил Солонтай.

Есть еще одна важная политическая цель Украины

Солонтай напомнил, что в 2022 году Украине удалось вытеснить Россию из Совета Европы после 26 лет членства. Об этом еще давно говорила Грузия и другие государства, а в этом году Киев смог добиться этого результата.

Если на уровне Совета Европы удалось очиститься от России, то главной дипломатической битвой на 2023 год должно быть очищение Совбеза ООН и других структур самой ООН от России. Впрочем, важно работать и над другой не менее важной политической целью.

На европейском уровне главным событием 2023 года должно быть расширение НАТО. Чтобы НАТО стало ближе к российским границам. Чтобы было больше влияние всей восточноевропейской политики и чтобы была большая помощь Украине,

– считает Солонтай.

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