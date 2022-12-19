Город стоит на реке Амур шириной около 300 метров. На противоположном берегу еще 30 лет назад были заросли кустарника, а сейчас там мегаполис под названием "Китай-город". Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Россияне опасаются Китая

По его словам, в советское время в Благовещенске создавали "зимник" – наращивали несколько метров льда и по нему через Амур было железнодорожное сообщение с Китаем.

Сейчас, кажется, китайцам надоело смотреть на это средневековье, и они построили мост. Не уверен, правда ли это. Но на самом деле угрожать Благовещенску может только Китай-город со стороны Китая,

– считает военный эксперт.

По его мнению, россияне готовятся к тому, что могут прилететь ракеты именно со стороны Китая.

"Непонятно, для чего в центре города демонстрируют инструкцию, как вести себя во время ракетных обстрелов", – заметил Олег Жданов.

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