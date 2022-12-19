Город стоит на реке Амур шириной около 300 метров. На противоположном берегу еще 30 лет назад были заросли кустарника, а сейчас там мегаполис под названием "Китай-город". Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Россияне опасаются Китая
По его словам, в советское время в Благовещенске создавали "зимник" – наращивали несколько метров льда и по нему через Амур было железнодорожное сообщение с Китаем.
Сейчас, кажется, китайцам надоело смотреть на это средневековье, и они построили мост. Не уверен, правда ли это. Но на самом деле угрожать Благовещенску может только Китай-город со стороны Китая,
– считает военный эксперт.
По его мнению, россияне готовятся к тому, что могут прилететь ракеты именно со стороны Китая.
"Непонятно, для чего в центре города демонстрируют инструкцию, как вести себя во время ракетных обстрелов", – заметил Олег Жданов.
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Российско-китайские отношения: важно
- Правительство КНР запретило поставлять в Россию процессоры Loongson на базе собственной архитектуры LoongArch. Технология была признана стратегически важной для Китая, поскольку она используется в военно-промышленном комплексе страны. Отмечается, что для страны-агрессора прекращение поставок особенно болезненно на фоне выхода с рынка американских производителей – в частности, Intel и AMD.
- Общие продажи легковых автомобилей в России упали больше чем на половину после отказа цивилизованного мира сотрудничать с агрессором. Поэтому продажи китайских марок автомобилей ожидаемо выросли. На китайские бренды приходится около трети автомобильного рынка России. Продажи китайских легковых автомобилей, включая Haval, Chery и Geely, выросли до 16138 единиц в ноябре.
- Си Цзиньпин заявил о том, что единственный способ остановить войну в Украине – это переговоры. Таким образом, он пытается разыграть собственную карту на геополитической арене. По словам российского правозащитника Марка Фейгина, позиция Китая по поводу необходимости завершения войны в Украине может влиять на мнение Москвы. Китаю нужен ослабленный Путин, проигрывающий войну, но останющийся у власти. Ведь тогда Пекин сможет и дальше руководить этой ситуацией в своих интересах.