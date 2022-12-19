Місто стоїть на річці Амур шириною близько 300 метрів. На протилежному березі ще 30 років тому були зарості чагарнику, а зараз там стоїть мегаполіс під назвою "Китай-місто". Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал.

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Росіяни остерігаються Китаю

За його словами, за радянських часів у Благовєщенську створювали "зимник" – нарощували декілька метрів льоду і по ньому через Амур було залізничне сполучення з Китаєм.

Зараз, здається, китайцям набридло дивитись на це середньовіччя і вони побудували міст. Не впевнений, чи це правда. Але насправді загрожувати Благовєщенську може лише Китай-місто з боку Китаю,

– вважає військовий експерт.

На його думку, мабуть, росіяни готуються до того, що можуть прилетіти ракети саме з боку Китаю.

"Незрозуміло, для чого в центрі місті демонструють інструкцію, як поводитися під час ракетного обстрілу", – зауважив Олег Жданов.

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